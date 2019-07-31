Генпрокуратура викликала на допит Омбудсмена Денисову



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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова Фото: LIGA.net

Повістку на допит Людмила Денисова вже отримала

Генеральна прокуратура викликала на допит Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову. Про це повідомив її адвокат Андрій Тарасов.

«Так, дійсно її викликають на допит», - сказав він.

При цьому він не уточнив, на який день призначено допит.

Він додав, що йдеться про допит наступного тижня.

Повістку на допит Денисова вже отримала.

Денисову викликають для допиту у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.

Раніше НАБУ оприлюднила аудіоразговори нібито суддів Окружного суду, на яких присутній також голос Денисової.

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Як повідомлялось, Генеральна прокуратура та Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозрущодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: Українські новини