Генпрокуратура викликала на допит Омбудсмена Денисову
Повістку на допит Людмила Денисова вже отримала
Генеральна прокуратура викликала на допит Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денисову. Про це повідомив її адвокат Андрій Тарасов.
«Так, дійсно її викликають на допит», - сказав він.
При цьому він не уточнив, на який день призначено допит.
Він додав, що йдеться про допит наступного тижня.
Повістку на допит Денисова вже отримала.
Денисову викликають для допиту у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність держорганів.
Раніше НАБУ оприлюднила аудіоразговори нібито суддів Окружного суду, на яких присутній також голос Денисової.
Як повідомлялось, Генеральна прокуратура та Національне антикорупційне бюро підозрюють керівництво Окружного адмінсуду Києва у втручанні в роботу держорганів.
Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.
Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозрущодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.
Джерело: Українські новини