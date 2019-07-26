Обшуки в Окружному адмінсуді Києва тривають понад шість годин



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Фото: sud.ua

Брифінг суду щодо обшуків досі не відбувся

Слідчі дії в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва тривають вже понад шість годин. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці ОАСК в Facebook.

«Обшуки тривають понад шість годин, судді та працівники апарату суду залишаються заблокованими, зв’язку з ними немає. Запланований брифінг ОАСК з приводу ситуації, що склалась, не відбувся, адже судді фізично не мали змоги вийти до журналістів. Коли буде відновлена робота суду — поки не відомо», — повідомили в суді.

Нагадаємо, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва.

Пізніше на брифінгу керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк пояснив, що обшуки проводились у зв’язку з тим, що Окружний адміністративний суд Києва системно втручається в розгляд справсудами та діяльність вищих органів державної влади.

Також Генпрокуратура підготувала підозри чотирьом суддям Окружного адмінсуду.