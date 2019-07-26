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    НАБУ оприлюднило записи розмов працівників Окружного адмінсуду Києва

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    НАБУ оприлюднило записи розмов працівників Окружного адмінсуду Києва

    В Бюро стверджують, що запис зафіксував розмову голови суду і його заступника

    Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов ймовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова.

    Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

    «Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди», – йдеться в повідомленні НАБУ.

    26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

    За даними слідства, голова і деякі судді ОАСК «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

    Як заявили в НАБУ, це відбувалося в кілька етапів, зокрема, були штучно ініційовані подання позовів про відсутність повноважень у деяких членів ВККС і заборону їм виконувати свої повноваження й організовано винесення судових рішень про задоволення цих позовів.

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    НАБУ оприлюднило записи розмов працівників Окружного адмінсуду Києва
    НАБУ оприлюднило записи розмов працівників Окружного адмінсуду Києва
    НАБУ оприлюднило записи розмов працівників Окружного адмінсуду Києва

    «Було забезпечено зміну двох членів ВККС за втручання голови ОАСК на наперед визначених «лояльних» переможців конкурсу за квотою Уповноваженого Верховної Ради і Державної судової адміністрації. Зобов’язано ВККС негайно зарахувати до складу ВККС вказаних переможців конкурсу на підставі рішень ОАСК у позовах, ініційованих головою і службовцями цього ж суду… Заборона вісьмом членам ВККС здійснювати кваліфікаційне оцінювання суддів на підставі винесення завідомо неправосудного рішення одним із суддів Суворовського районного суду Одеси, в організації винесення якого брали активну участь окремі службові особи ОАСК. Згодом Одеський апеляційний суд скасував це рішення, як незаконне. За інших обставин воно, фактично, унеможливило б роботу ВККС», – повідомили в НАБУ.

    Досудове слідство на даний час триває.

    Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проекти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.

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    прокуратура суд НАБУ Сергій Горбатюк
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