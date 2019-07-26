НАБУ оприлюднило записи розмов працівників Окружного адмінсуду Києва



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В Бюро стверджують, що запис зафіксував розмову голови суду і його заступника

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило записи розмов ймовірно суддів Окружного адміністративного суду Києва, зокрема голови цього суду Павла Вовка і його заступника Євгена Аблова.

Вказані особи, за даними НАБУ і Генпрокуратури, фігурують у справі про організацію винесення завідомо неправосудних судових рішень і втручання у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

«Мета цих дій – уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди», – йдеться в повідомленні НАБУ.

26 липня представники НАБУ і Генпрокуратури України проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва і в Суворовському районному суді Одеси.

За даними слідства, голова і деякі судді ОАСК «організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Як заявили в НАБУ, це відбувалося в кілька етапів, зокрема, були штучно ініційовані подання позовів про відсутність повноважень у деяких членів ВККС і заборону їм виконувати свої повноваження й організовано винесення судових рішень про задоволення цих позовів.

«Було забезпечено зміну двох членів ВККС за втручання голови ОАСК на наперед визначених «лояльних» переможців конкурсу за квотою Уповноваженого Верховної Ради і Державної судової адміністрації. Зобов’язано ВККС негайно зарахувати до складу ВККС вказаних переможців конкурсу на підставі рішень ОАСК у позовах, ініційованих головою і службовцями цього ж суду… Заборона вісьмом членам ВККС здійснювати кваліфікаційне оцінювання суддів на підставі винесення завідомо неправосудного рішення одним із суддів Суворовського районного суду Одеси, в організації винесення якого брали активну участь окремі службові особи ОАСК. Згодом Одеський апеляційний суд скасував це рішення, як незаконне. За інших обставин воно, фактично, унеможливило б роботу ВККС», – повідомили в НАБУ.

Досудове слідство на даний час триває.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проекти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.