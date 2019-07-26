НАБУ прийшло з обшуками до Окружного адмінсуду Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У будівлю суду журналістів не пускають. Обшук почався об 11.00

Обшуки проходять в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями Окружного адміністративного суду

Детективи НАБУ разом зі Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ 26 липня здійснюють санкціоновані обшуки у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що обшуки проходять в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями Окружного адміністративного суду.

«Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства», - заявили в НАБУ.

Як повідомляє Судово-юридична газета, обшуки проводяться в кабінетах голови суду Павла Вовка, заступника голови Євгена Аблова, суддів Олексія Огурцова, Віталія Амелехіна.

У будівлю суду журналістів не пускають. Обшук почався о 11.00.

З другого поверху блоку Б, де знаходиться кабінет голови суду, не випускають суддів і апарат суду. Також заблокована канцелярія.

Раніше повідомлялося, що представники Національного антикорупційного бюро 24 липня проводили обшуки в офісі «Богдан Моторс» на Рибальському півострові в Києві.

У корпорації «Богдан Моторс» підтвердили факт проведення обшуків у київському офісі компанії, назвавши їх політично мотивованими та заявивши про повну необґрунтованість обвинувачення.