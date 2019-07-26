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    НАБУ прийшло з обшуками до Окружного адмінсуду Києва

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    <p>У будівлю суду журналістів не пускають. Обшук почався об 11.00</p> - НАБУ прийшло з обшуками до Окружного адмінсуду Києва

    У будівлю суду журналістів не пускають. Обшук почався об 11.00

    Обшуки проходять в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями Окружного адміністративного суду

    Детективи НАБУ разом зі Управлінням спеціальних розслідувань ГПУ 26 липня здійснюють санкціоновані обшуки у приміщенні Окружного адміністративного суду м.Києва.

    Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    Зазначається, що обшуки проходять в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями Окружного адміністративного суду.

    «Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства», - заявили в НАБУ.

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    Як повідомляє Судово-юридична газета, обшуки проводяться в кабінетах голови суду Павла Вовка, заступника голови Євгена Аблова, суддів Олексія Огурцова, Віталія Амелехіна.

    У будівлю суду журналістів не пускають. Обшук почався о 11.00.

    З другого поверху блоку Б, де знаходиться кабінет голови суду, не випускають суддів і апарат суду. Також заблокована канцелярія.

    Раніше повідомлялося, що представники Національного антикорупційного бюро 24 липня проводили обшуки в офісі «Богдан Моторс» на Рибальському півострові в Києві.

    У корпорації «Богдан Моторс» підтвердили факт проведення обшуків у київському офісі компанії, назвавши їх політично мотивованими та заявивши про повну необґрунтованість обвинувачення.

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