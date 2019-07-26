Генпрокуратура підготувала підозри чотирьом суддям Окружного адмінсуду



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Проєкти підозр суддям направлені на підпис керівництву Генпрокуратури

Горбатюк: Проєкти підозр суддям і верхівці суду вже направлені на підпис керівництву Генпрокуратури

Управління спецрозслідувань Генпрокуратури підготувало чотири повідомлення про підозру керівництву і суддям Окружного адмінсуду Києва. Про це повідомивкерівник управління Сергій Горбатюк.

«Ми підготували повідомлення про підозру керівництву Окружного адмінсуду і чотирьом суддям за фактом втручання у діяльність членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організації прийняття свідомо неправомірних рішень», - сказав він.

Горбатюк додав, що проєкти підозр направлені на підпис керівництву Генпрокуратури.

Зазначається, що підозри готуються за фактами втручання у діяльність Вищої кваліфікаційної комісії.

Як повідомлялось, сьогодні НАБУ та ГПУ прийшли з обшуками до Окружного адмінсуду Києва. За словами Горбатюка, правоохоронці готують чотири підозри: дві - керівникам і ще дві - суддям цього суду. Він також додав, що діяльність цього суду, на думку слідства, несе загрозу нацбезпеці.

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