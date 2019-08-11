Генпрокуратура завела кримінальну справу після перемоги нардепа Шпенова у Кривому Розі



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Народний депутат від Опозиційного блоку Дмитро Шпенов. Фото з FB політика

Провадження відкрито після заяви кандидата від «Слуги народу», який програв вибори з різницею у 1208 голосів

Cлідчі центрального апарату державного бюро розслідувань генеральної прокуратури 25 липня розпочали розслідування за фактами підкупу виборців і перешкоджання здійсненню громадянами свого виборчого права (ч. 3 ст. 157, ч. 4 ст. 160 КК України) у 37 окрузі Дніпропетровської області на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості з ухвал Печерського райсуду Києва.

До генеральної прокуратури із заявою про вчинення злочину проти виборчих прав народним депутатом від Опозиційного блоку Дмитром Шпеновим, який балотувався самовисуванцем у 37 окрузі, звернувся кандидат в нардепи від партії «Слуга народу» Ігор Фартушний. Правоохоронці допитали довірену особу Фартушного, яка заявила, що з метою дезінформації виборців та відбору голосів у висуванця «Слуги народу», за вказівкою нардепа Шпенова були зареєстровані приватне підприємство «Зе! Слуга народа» (Кривий Ріг) та громадська організація «Громадський рух «Слуга народу» (Нікополь).

Продуктові набори від благодійного фонду Дмитра Шпенова у 37 виборчому окрузі. Фото з «Фейсбуку» Ігоря Фартушного

Співробітники цих організацій Павло Приходько, Альона Товкун, Валентин Грижук, Антон Кравченко були зареєстровані кандидатами у народні депутати в 37 окрузі. При цьому, організації «Зе! Слуга народа» і «Громадський рух «Слуга народу» та їхні представники-кандидати не мали жодного стосунку до політичної партії «Слуга народу».

Також свідок повідомила ГПУ, що керівник «Зе! Слуга народа» і самовисуванець Альона Товкун є представницею в судах ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний завод» (належить олігарху Рінату Ахметову), консультантом якого виступає юридична фірма нардепа Шпенова.

Дані з сайту «Судова влада України».

Наразі правоохоронці через суд отримали доступ до реєстраційних справ ПП «Зе! Слуга народа» і ГО «Громадський рух «Слуга народу», а також копій документів, які подавалися кандидатами в нардепи у 37 окрузі на реєстрацію до ЦВК, у тому числі діючим обранцем Дмитром Шпеновим.

Нагадаємо, що за інформацією ЦВК, на Дніпропетровщині в 37 окрузі переміг самовисуванець і нардеп від Опозиційного блоку Дмитро Шпенов – 34,70%. Друге місце посів представник партії «Слуга народу» Ігор Фартушний – 33%. Відрив між Шпеновим і Фартушним становив 1208 голосів.

При цьому фейкові «слуги народу» у цьому окрузі разом зібрали 9831 голос.

Додамо, що Шпенов у 2012 і 2014 роках перемагав в 37 окрузі на виборах до Верховної Ради. Вперше був обраний до Верховної Ради у 2007 році за списками Партії регіонів.

У парламенті VIII скликання Дмитро Шпенов входив до Опозиційного блоку і належав до так званої «групи Ахметова».