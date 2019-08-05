Фабрика клонів. В Україні триває облава на фейкових «слуг народу»

Нардеп VIII скликання Сергій Лещенко, будучи самовисуванцем на парламентських виборах у 220 окрузі, використовував зелений колір та слогани партії «Слуга народу»

Несправжні «слуги народу» на цих виборах гуртом зібрали 178 тисяч голосів

Цьогорічні позачергові парламентські вибори запам’яталися масштабними політтехнологічними маніпуляціями довкола назви «Слуга народу». Успішності цьому бренду додав однойменний телесеріал та його головний герой, якого зіграв актор Володимир Зеленський. Спершу громадяни обрали актора президентом України. А потім народ на руках заніс до парламенту і його партію, яка отримала назву популярного серіалу.

Таким небувалим політичним «хайпом» спробували скористатись непричетні. Як гриби після дощу, під час дострокових виборів до парламенту почали реєструватися всілякі фірми, фонди та громадські організації з назвами «Слуга народу» і іншими варіаціями на цю тему. А кандидати у нардепи, здебільшого, самовисуванці, не соромилися рекламувати себе «слугами народу». «Зелену майку» встиг приміряти навіть відомий нардеп і самовисуванець в одному зі столичних округів Сергій Лещенко, написавши на білборді: «Справжній слуга народу». На його думку, саме він був «справжнім» попри те, що команда Зеленського зробила ставку на іншого кандидата.

У цю електоральну істерію з деяким запізненням, але втрутилися правоохоронні органи. Вони взялися відкривати карні справи та збирати доказову базу проти «Зе клонів».

Наразі «Главком» зібрав кілька таких прикладів.

Запорізька область, 74 округ

У цьому окрузі працювало двоє «Зе клонів»-самовисуванців: Віктор Кузьмін і Олексій Колесников. Вони, як і більшість їх колег, зловживали агітацією у зелених кольорах і слоганами партії «Слуга народу».

Фото з відкритих джерел

Однак першими «клієнтами» Комунарського відділення поліції Запорізької області виявилися двоє чоловіків, які розклеювали білборди з «клонами». Один із них пояснив поліцейським, що лише отримував замовлення від свого товариша і заробляв собі на життя, однак не намагався порушити закон «Про вибори народних депутатів України». Натомість правоохоронці через суд домоглися арешту автомобілів ВАЗ 21043 і ГАЗ 5312 АП, за допомогою яких клеїлися білборди опонентів «Слуги народу». Це відбулося у рамках кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 КК України («Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права»).

Київська область, 90 округ

Найбільшим «тролінгом» команди Зе у цьому окрузі відзначився колишній директор комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Міськреклама» і самовисуванець Ярослав Яременко. 14 червня він створив ТОВ «Слуга народу Біла Церква», а 21 червня зареєструвався кандидатом у нардепи. За матеріалами кримінального провадження, Яременко за допомогою засобів зовнішньої реклами використовував графічні елементи, що зовні схожі на офіційну символіку політичної партії «Слуга народу».

Фото з відкритих джерел

Слідчий Білоцерківського відділу поліції викликав його як свідка на допит, однак «клон» проігнорував. Тоді поліцейський звернувся з клопотанням до суду щодо надання дозволу застосувати привід Яременка. У результаті суд задовольнив клопотання.

Треба зауважити, що новоспечений «слуга» Білої Церкви на місцевих виборах-2015 балотувався до Київської обласної ради від партії БПП «Солідарність». На той час Яременко був членом партії Порошенка.

Полтавська область, 146 округ

Справжнісінький КЛОНдайк виявлено на 146-му виборчому окрузі. Четверо самовисуванців вирішили спробувати щастя і зіграти роль фейкових «слуг». Усі разом вони узяли на виборах 3641 голос або 5,11%. В числі клонів — директор приватного підприємства «Слуга народу» (Кременчук) Віталій Дедюрін, керівниця приватного підприємства «Зе! Слуга народу!» Ірина Дроздова, директор приватного підприємства «Слуга-народа» Тетяна Алексієнко і керівник приватного підприємства «Слуга народа!» Кирило Кузьмін.

Станом на 30 липня ПП Дроздової, Алексієнко і Кузьміна знаходиться у стані припинення! Тобто фірми, які виконали нечистоплотну політичну місію, виявилися більше незатребуваними.

Дані з Єдиного державного реєстру

Дані з Єдиного державного реєстру

Дані з Єдиного державного реєстру

Крім цього, Октябрський районний суд Полтави 17 липня наклав арешти на десять агітаційних плакатів кандидатів Дедюріна і Кузьміна, розвішених на білбордах у Кременчуці. Також арештовано 448 агітаційних газет, що мають символіку та слогани політичної партії «Слуга народу».

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Усі четверо фейкових «слуг народу» проходять у кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 157 КК України(«Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права»).

Полтавська область, 148 округ

В іншому окрузі Полтавської області самовисуванка і керівниця ТОВ «Слуга.народу» (Лубни) Дарина Гермаш, не будучи членом партії «Слуга народу», використовувала її символіку та бренд, вводячи в оману виборців.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за статтею «Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років або позбавленням волі на той самий термін.

Харківська область, 180 округ

У полі зору поліції опинився самовисуванець Вадим Воскобойніков. Раніше він запам’ятався тим, що навесні їздив по Харкову на зеленому Porsche і агітував за Зеленського. У разі програшу кандидата в президенти обіцяв навіть знищити машину.

Фото з відкритих джерел

Нині йому закидають розповсюдження агітаційних матеріалів від імені партії «Слуга Народу», хоча жодного стосунку до діяльності вказаної політичної сили не має. Зокрема, це були футболки білого кольору з надписом «ЗЕ! Депутат Вадим Воскобойніков».

Крім цього, поліція виявила на вулицях агітаційну листівку з надписом «ЗЕ! Депутат Президенту треба допомогти у боротьбі зі старою системою! Вадим Воскобойніков, Зробимо їх ще раз!». Тираж цієї продукції становив 15 тис. екземплярів. Замовником виступив сам кандидат у нардепи Воскобойніков.

Наразі Валківський районний суд Харківської області призначив експертизу інтелектуальної власності агітаційної продукції кандидата-самовисуванця.

Чернівецька область, 202 округ

Сторожинецький відділ поліції Чернівецької області може претендувати на премію за винахідливість у викритті «клонів» «Слуги народу». Правоохоронці через суд отримали тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні компанії Facebook Іпс. (Каліфорнія, США), а саме інформацію в електронному вигляді з роздруківкою, необхідну для встановлення ІР-адреси з зазначенням дати та часу входу в обліковий запис.

Підозру у введенні в оману виборців викликали самовисуванці у 202 окрузі Василь Тодеренчук і Михайло Мангер.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Обоє через мережу Facebook видавали себе за кандидатів в народні депутати від партії «Слуга народу» («Зе кандидат»). За цими фактами відриті кримінальні провадження.

По завершенню парламентських виборів громадянська мережа «Опора» підрахувала: загалом усі кандидати, які балотувалися в одномандатних округах і вказали в біографічних відомостях про приналежність до організацій назви яких дублювали або були співзвучними з назвами партій суб’єктів виборчого процесу, отримали підтримку понад 178 тисяч виборців.

Окремо в інтерв’ю «Главкому» голова виборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко визнав: боротися проти перекручених назв на кшталт «Зе-команда-Слуга народу», «Слуги народу», «Слуга закону» ніяк не можна. І додав, що у них є права на товарний знак «Слуга народу» і саме через цю призму вони зверталися напряму до рекламодавців з проханням прибрати незаконну зовнішню рекламу тих самовисуванців, котрі позиціонували себе «слугами народу».

«Якщо протягом п’яти днів вони цього не зроблять, ми починаємо судитись. І ще один напрямок – ми вбачаємо в діях цих клонів ознаки злочину «перешкоджання волевиявленню громадян» і подали по цій статті заяву в поліцію», — резюмував Корнієнко.

Віталій Тараненко, для «Главкома».