У Рябошапки пояснили звільнення Горбатюка реорганізацією його управління



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Сергій Горбатюк вважає, що Руслан Рябошапка міг його до Офісу генпрокурора не брати, але звільняти ніяких правових підстав не було Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У пресслужбі Генпрокуратури повідомили, що Сергія Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру»

У Генеральній прокуратурі України пояснили звільнення начальника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка тим, що очолюване ним управління буде реорганізовано. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу відомства.

Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу, – ред.).

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.