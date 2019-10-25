Прокурор Генпрокуратури Кулик не з'явився на переатестацію



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Скандальний прокурор Костянтин Кулик

Про причини неявки Костянтин Кулик не повідомив

Прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик не з'явився на переатестацію. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Центру протидії корупції у Facebook.

ЦПК зазначає, що серед 1 тис. прокурорів, які здавали іспит, 29% не з'явилися на нього або не склали.

Про причини неявки Кулика не повідомляється.

«Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення», - повідомляє ЦПК.

Він також намагався довести, що не має нічого спільного з матір'ю його дітей, на яких записано нерухомість Кулика.

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Учора, 24 жовтня, голова атестаційної комісії Олександр Лємєнов, підбиваючи попередні підсумки переатестації прокурорів, зазначив, якщо Кулик не підтвердить свою явку документально, то буде звільнений з органів прокуратури.

Як повідомлялось, у квітні колишній президент Петро Порошенко заявив про необхідність притягти до кримінальної відповідальності прокурора Генеральної прокуратури Костянтина Кулика.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.