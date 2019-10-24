Реформа прокуратури. Голова атестаційної комісії підбив попередні підсумки



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Фото: facebook.com / Олександр Лємєнов

Олександр Лємєнов: Майже третину прокурорів відсіяли на першому етапі переатестації

За підсумками першого етапу переатестації відсіяли 29% прокурорів. Про це повідомив голова атестаційної комісії Олександр Лємєнов у Facebook.

За його словами, за підсумками тестування на знання законодавства серед претендентів на роботу в Офісі генпрокурора з 1088 прокурорів далі пройшли 774. Не здали іспит 197, не з'явилися 117. Відсів склав 29%.

Крім того, Лємєнов розказав, що скандальний прокурор Костянтин Кулик, «який спочатку був «уповноваженим» для Луценка-Порошенка, а потім технічно спробував перевзутися» не з‘явився на тестування. Голова атестаційної комісії зазначив, якщо Кулик не підтвердить свою явку документально, то буде звільнений з органів прокуратури.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України в рамках реформи звільнить 218 прокурорів, які відмовилися від переатестації.

Крім того, будуть звільнені і прокурори, які подали заяви на проходження атестації не за формою, яка передбачає, що на співбесіді можуть бути використані анонімки на них.

Як повідомлялось, 23 жовтня Генеральна прокуратура звільнила начальника управління спецрозслідування Сергія Горбатюка. У той же день Горбатюк заявив, що має намір оскаржити своє звільнення і подати заяву до правоохоронних органів на генпрокурора Руслана Рябошапку.

Лємєнов з іронією відреагував на звільнення Горбатюка і на його відмову проходити переатестацію, хоча й пошкодував з цього приводу.

«... Може треба було розробити окремий порядок проходження для одного з підрозділів. Не знаю. Шкода, що так. Але вищезазначена поведінка дуже здивувала...», - зазначив голова атестаційної комісії.

Згодом у Генеральній прокуратурі пояснили звільнення Горбатюка тим, що очолюване ним управління буде реорганізовано. «Горбатюка звільнено на підставі п.9 ч.1 ст.51 закону України «Про прокуратуру» (прокурор звільняється з посади в разі: 9) ліквідації або реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу, – «Главком»)», - зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що Горбатюка не допустили до атестації, яка проводиться в рамках реформування відомства.

Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.

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