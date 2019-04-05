Генсек НАТО: Росія не може вказувати, чи бути Україні в НАТО



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг Фото: Reuters

Грузія і Україна мають власне праве обирати свій шлях, наголосив генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що підхід до того, що прагнення України, Грузії чи іншої країни приєднатися до НАТО «провокує» Росію на більшу агресію, є невірним і небезпечним, оскільки не Москві вирішувати, хто може та має отримати членство в Альянсі.

Про це Столтенберг заявив на підсумковій прес-конференції в Державному департаменті США.

«Грузія і Україна є незалежними й суверенними націями, які мають суверенне право обирати свій шлях» – відповів глава Альянсу на запитання журналістки ВВС про те, чи правильно публічно оголошувати відкрите запрошення для Грузії й України в НАТО, оскільки це провокує Росію до створення більшого напруження.

Столтенберг наголосив: лише ідея того, що членство Грузії чи України в НАТО є «провокацією», дійсно небезпечна.

«Таким чином, ви визнаєте, що Росія має право вирішувати, що її сусіди можуть робити, а чого ні»,- наголосив Столтенберг.

Він нагадав, що його рідна країна, Норвегія, є «невеликою державою на кордоні з Росією». У цьому зв'язку складно уявити, щоби Радянський Союз у 1949 році диктував, чи може Норвегія бути членом Альянсу, підкреслив Столтенберг.

«Точно в такий спосіб, Грузія і Україна мають власне праве обирати свій шлях… Лише країни-аспіранти і НАТО можуть вирішувати зрештою, коли вони мають отримати членство», - підкреслив генеральний секретар НАТО.

Нагадаємо, 5 квітня країни-учасники НАТО погодили новий пакет підтримки України й Грузії в Чорному морі на тлі російської агресії з метою посилення безпеки в регіоні.

Як відомо, у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі.

Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.

У Міноборони заявили, що в певному аспекті Україна вже є членом НАТО.

Джерело: Укрінформ