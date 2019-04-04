У Міноборони заявили, що в певному аспекті Україна вже є членом НАТО



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Україні вже надали доступ для придбання тилової номенклатури на рівні з країнами НАТО

У питанні придбання тилової номенклатури для армії Україна вже має можливості на рівні країн НАТО завдяки підписанню відповідної угоди з Агенцією НАТО з підтримки та постачання.

Про це в інтерв'ю «Тиждень.ua» заявив заступник міністра оборони України Олег Шевчук.

«Міноборони підписало угоду із Агенцією НАТО з підтримки та постачання (NSPA) про встановлення відносин у сфері купівлі-продажу на підтримку несистемних брокерських послуг для ЗСУ. Це диверсифікувало джерела матеріально-технічного забезпечення армії, нівелюючи залежність від російського ОПК. Ми можемо використовувати цей механізм для придбання тилової номенклатури на рівні з країнами НАТО. І в цьому аспекті, можна так сказати, ми вже є членом Альянсу, бо нам надали прямий доступ до Агенції», - сказав Шевчук.

Заступник міністра оборони додав, що в Україні вже є фахівці, які пройшли навчання з використання бази даних Агенції і мають робочі місця, підключені до неї.

«Так можна проводити закупівлі номенклатури НАТО: речове майно, спорядження, намети, медикаменти тощо. І це дозволяє відкрити українським виробникам доступ через NSPA до постачань країнам НАТО. І саме це є предметом перемовин з керівництвом агенції щодо того, як наші виробники отримуватимуть належні сертифікати, аби вийти на цей ринок. Це майданчик і модель практичної інкорпорації та взаємодії із НАТО», - розповів Шевчук.

Як відомо, у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі.

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.