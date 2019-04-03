У НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі



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Фото: dt.ua

За словами Маронкової, двері НАТО залишаються відкритими для будь-якої європейської країни, здатної взяти на себе зобов’язання членства і зробити власний внесок в безпеку євроатлантичного регіону

НАТО визнає українські прагнення до євроатлантичної інтеграції і підтримує Україну на шляху реформ. Про це заявила у середу директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова під час круглого столу в Києві, передає УНН.

«Щодо прагнення України до євроатлантичної інтеграції, НАТО визнає українські прагнення і підтримує Україну на цьому шляху – шляху реформ. Реформи мають вирішальне значення для процвітання та миру в Україні та стабільності в євроатлантичному регіоні», - зазначила Маронкова.

Реформи є надзвичайно важливими, а стандарти для членства в НАТО – високими, зазначила вона.

«Тому НАТО надає підтримку реформаторським зусиллям України, у тому числі через наш комплексний пакет допомоги», - сказала директор Центру інформації та документації НАТО в Україні.

За словами Маронкової, двері НАТО залишаються відкритими для будь-якої європейської країни, здатної взяти на себе зобов’язання членства і зробити власний внесок в безпеку євроатлантичного регіону.

Раніше у місії України при НАТО заявили, що, поки Україна не є членом Альянсу, вона може запропонувати йому лише посилення рівня співробітництва.

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

До слова, 1 квітня два кораблі НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт.