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    НАТО погодив пакет заходів на підтримку України у Чорному морі

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    <span>Кораблі НАТО у Чорному морі</span> - НАТО погодив пакет заходів на підтримку України у Чорному морі
    Кораблі НАТО у Чорному морі
    Фото: АР

    Кроки включатимуть розвідку, візити коралів Альянсу та обмін інформацією

    Країни-учасники Організації Північноатлантичного договору погодили новий пакет підтримки України й Грузії в Чорному морі на тлі російської агресії з метою посилення безпеки в регіоні.

    Ці кроки включатимуть розвідку, візити коралів Альянсу, обмін інформацією, заявив у четвер на прес-конференції в Вашингтоні генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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    «Ми обговорили, що можемо більше зробити для посилення нашої безпеки в регіоні Чорного моря. Ми погодили пакет заходів щодо поліпшення нашої обізнаності про ситуацію, а також посилення нашої підтримки як для Грузії, так і для України», - зауважив Столтенберг.

    Він зазначив, що йдеться, в тому числі, про «навчання Військово-морських сил та сил Берегової охорони, візити до портів, а також тренування та обмін інформацією».

    Як підкреслив генсек НАТО, це базуватиметься на «вже досягнутій тісній взаємодії».

    Водночас він поінформував, що прямо зараз група кораблів НАТО проводить патрулювання в Чорному морі та залучена до навчань з українськими кораблями.

    «Отже, ми посилимо наш фокус уваги та нашу присутність у цьому життєво важливому регіоні», - підкреслив Столтенберг.

    Крім того, він попередив Москву про необхідність звільнення українських моряків.

    «Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків та кораблі, які вона захопила минулого року біля Азовського моря», - наголосив глава НАТО.

    Раніше у Міноборони заявили, що в певному аспекті Україна вже є членом НАТО.

    Також Збройні сили України привітали НАТО із 70-ю річницею створення.

     

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    Чорне море НАТО військові навчання Україна Єнс Столтенберг
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