НАТО погодив пакет заходів на підтримку України у Чорному морі

Кроки включатимуть розвідку, візити коралів Альянсу та обмін інформацією

Країни-учасники Організації Північноатлантичного договору погодили новий пакет підтримки України й Грузії в Чорному морі на тлі російської агресії з метою посилення безпеки в регіоні.

Ці кроки включатимуть розвідку, візити коралів Альянсу, обмін інформацією, заявив у четвер на прес-конференції в Вашингтоні генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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«Ми обговорили, що можемо більше зробити для посилення нашої безпеки в регіоні Чорного моря. Ми погодили пакет заходів щодо поліпшення нашої обізнаності про ситуацію, а також посилення нашої підтримки як для Грузії, так і для України», - зауважив Столтенберг.

Він зазначив, що йдеться, в тому числі, про «навчання Військово-морських сил та сил Берегової охорони, візити до портів, а також тренування та обмін інформацією».

Як підкреслив генсек НАТО, це базуватиметься на «вже досягнутій тісній взаємодії».

Водночас він поінформував, що прямо зараз група кораблів НАТО проводить патрулювання в Чорному морі та залучена до навчань з українськими кораблями.

«Отже, ми посилимо наш фокус уваги та нашу присутність у цьому життєво важливому регіоні», - підкреслив Столтенберг.

Крім того, він попередив Москву про необхідність звільнення українських моряків.

«Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків та кораблі, які вона захопила минулого року біля Азовського моря», - наголосив глава НАТО.

Раніше у Міноборони заявили, що в певному аспекті Україна вже є членом НАТО.

Також Збройні сили України привітали НАТО із 70-ю річницею створення.