Генсек НАТО закликав Німеччину збільшувати витрати на оборону



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Берлін намагається заспокоїти керівництво НАТО щодо планів по витратам на оборону

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг закликав уряд ФРН і далі збільшувати витрати на оборону, не зважаючи на те, що Берлін апелює до значного зменшення можливостей піти на такий крок. Раніше німецький Мінфін підрахував, що уряду вдасться зібрати менше податків, ніж планувалося в найближчі роки. Про це інформаційне агентство Reuters повідомило джерело в уряді ФРН.

Столтенберг відзначив те, що ФРН протягом 2016-18 років вже збільшила в абсолютних показниках витрати на збройні сили. Також Генсек НАТО визнав, що збільшення витрат на оборону не є простим процесом оскільки держави хотіли б перш за все інвестувати в освіту, охорону здоров’я і інфраструктуру. Однак Столтенберг нагадав німцям про необхідність інвестувати більше в безпеку на фоні того, що світ все більше стає небезпечним місцем. Відповідні заяви Генсек НАТО зробив спілкуючись із німецьким виданням Funke.

Паралельно із цим Берлін знову в середу запевнив керівництво Альянсу про те, що вони мають намір вийти на витрати на оборону на рівні 1,5% від ВВП в 2024 році, не зважаючи на зменшення надходження податків.

Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс має намір провести ювілейний саміт в грудні у Лондоні.