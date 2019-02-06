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    НАТО проведе ювілейний саміт в грудні

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    <p>Саме в британській столиці була розташована перша штаб-квартира Альянсу</p> - НАТО проведе ювілейний саміт в грудні

    Саме в британській столиці була розташована перша штаб-квартира Альянсу

    Місцем проведення саміту НАТО обраний Лондон

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс має намір провести ювілейний саміт в грудні у Лондоні. При цьому саміт відбудеться саме на рівні глав держав і урядів.

    Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.

    Раніше мова йшла про те, щоб 70-річчя Альянсу відсвяткувати самітом на рівні міністрів закордонних справ. Така можливість розглядалася для того, щоб попередити участь Дональда Трампа в саміті.

    В своїй заяві Столтенберг відзначив, що Лондон був обраний через важливий внесок Великої Британії в діяльність НАТО. Окрім того, саме в британській столиці була розташована перша штаб-квартира Альянсу.

    Нагадаємо, раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг  заявив, що НАТО не планує розміщувати в Європі нові ядерні ракети наземного базування.

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