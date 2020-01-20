Генсек ООН анонсував засідання військового комітету щодо ситуації у Лівії



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Антоніу Гутерріш

Засідання відбудеться через кілька днів у Женеві

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про заплановане засідання військового комітету щодо ситуації у Лівії в найближчі дні.

Про це повідомляє пресслужба ООН.

Засідання пройде в Женеві, де обговорять результати міжнародної конференції в Берліні, що відбулася 19 січня.

«Завдяки конференції в Берліні ми отримали згоду п'яти військових сторін у Лівії... Ці країни візьмуть участь в засіданні комітету, це стане другою зустріччю з врегулювання лівійського конфлікту», - зазначив генсек.

Крім того, в найближчі два-три тижні відбудеться другий саміт з економічних реформ у країні. На саміті учасники обговорюватимуть питання Центрального банку, національної нафтової компанії та інвестиційної політики.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що турецькі війська вирушили до Лівії.

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