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    Генсек ООН анонсував засідання військового комітету щодо ситуації у Лівії

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    Антоніу Гутерріш - Генсек ООН анонсував засідання військового комітету щодо ситуації у Лівії
    Антоніу Гутерріш

    Засідання відбудеться через кілька днів у Женеві

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про заплановане засідання військового комітету щодо ситуації у Лівії в найближчі дні.

    Про це повідомляє пресслужба ООН.

    Засідання пройде в Женеві, де обговорять результати міжнародної конференції в Берліні, що відбулася 19 січня.

    «Завдяки конференції в Берліні ми отримали згоду п'яти військових сторін у Лівії... Ці країни візьмуть участь в засіданні комітету, це стане другою зустріччю з врегулювання лівійського конфлікту», - зазначив генсек.

    Крім того, в найближчі два-три тижні відбудеться другий саміт з економічних реформ у країні. На саміті учасники обговорюватимуть питання Центрального банку, національної нафтової компанії та інвестиційної політики.

    Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що турецькі війська вирушили до Лівії.

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    ООН саміт війна Антоніу Гутерріш Генсек ООН Лівія
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