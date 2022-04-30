Генштаб оновив цифри втрат російської армії

Генштаб оновив цифри втрат російської арміїграфіка
З початку війни ворог втратив понад тисячу танків
Найбільших втрат противник несе на Ізюмському напрямку
Росія втратила близько 23 200 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 квітня.
Загальні бойові втрати противника з початку агресивної війни проти України 24 лютого орієнтовно склали:
- особового складу - близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1008 (+22) одиниць,
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
- артилерійських систем – 436 (+1) од,
- РСЗВ - 151 (+0) од,
- засоби ППО - 77 (+4) од,
- літаків – 190 (+1) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
- кораблі /катери - 8 (+0) од,
- цистерн з ПММ - 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
- Спеціальна техніка - 32 (+1).
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.
Нагадаємо, що сьогодні вночі найактивніші бойові дії велися на Луганщині, Донеччині та Херсонщині.