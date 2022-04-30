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    Генштаб оновив цифри втрат російської армії

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    З початку війни ворог втратив понад тисячу танків - Генштаб оновив цифри втрат російської армії
    З початку війни ворог втратив понад тисячу танків

    Найбільших втрат противник несе на Ізюмському напрямку

    Росія втратила близько 23 200 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 квітня.

    Загальні бойові втрати противника з початку агресивної війни проти України 24 лютого орієнтовно склали:

    • особового складу - близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1008 (+22) одиниць,
    • бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,
    • артилерійських систем – 436 (+1) од,
    • РСЗВ - 151 (+0) од,
    • засоби ППО - 77 (+4) од,
    • літаків – 190 (+1) од,
    • гелікоптерів – 155 (+0) од,
    • автомобільної техніки - 1701 (+6) од,
    • кораблі /катери - 8 (+0) од,
    • цистерн з ПММ - 76 (+0),
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).
    • Спеціальна техніка - 32 (+1).
    • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

    30042022-07

    Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

    Нагадаємо, що сьогодні вночі найактивніші бойові дії велися на Луганщині, Донеччині та Херсонщині.

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    Теги: розвідка росія окупанти Луганщина війна Генштаб Донеччина Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб оновив цифри втрат російської армії