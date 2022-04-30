Генштаб оновив цифри втрат російської армії

З початку війни ворог втратив понад тисячу танків

Найбільших втрат противник несе на Ізюмському напрямку

Росія втратила близько 23 200 своїх військових у повномасштабній війні проти України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 квітня.

Загальні бойові втрати противника з початку агресивної війни проти України 24 лютого орієнтовно склали:

особового складу - близько 23200 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1008 (+22) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од,

артилерійських систем – 436 (+1) од,

РСЗВ - 151 (+0) од,

засоби ППО - 77 (+4) од,

літаків – 190 (+1) од,

гелікоптерів – 155 (+0) од,

автомобільної техніки - 1701 (+6) од,

кораблі /катери - 8 (+0) од,

цистерн з ПММ - 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 232 (+4).

Спеціальна техніка - 32 (+1).

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, що сьогодні вночі найактивніші бойові дії велися на Луганщині, Донеччині та Херсонщині.