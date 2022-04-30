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    Події в Україні

    Британська розвідка озвучила з якими проблемами зіштовхнувся російський агресор

    Британська розвідка озвучила з якими проблемами зіштовхнувся російський агресор
    фото з відкритих джерел

    Рашисти сподіваються подолати проблеми, які раніше стримували їх вторгнення

    Росія все ще планує виправити те, що стримує її наступ на Україну і не дає просуватися вперед. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку.

    «Росія сподівається подолати проблеми, які раніше стримували її вторгнення, географічно зосередивши бойову міць, скоротивши лінії постачання та спростивши командування та управління», – йдеться у повідомленні.

    За даними британської розвідки, Росія все ще стоїть перед значними проблемами.

    «РФ була змушена об’єднати й передислокувати виснажені та розрізнені підрозділи з невдалих наступів на північному сході України. Багато з цих підрозділів, ймовірно, страждають від ослабленого морального духу» – вважають в міноборони Британії.

    «Недоліки російської тактичної координації все ще залишаються. Відсутність навичок на рівні підрозділів та непостійна повітряна підтримка не дозволили Росії повністю використовувати свою бойову масу, незважаючи на локальні покращення», – зазначають британські розвідники.

    Раніше британська розвідка назвала головну ціль Росії на сьогодні. До слова, окупанти викрали двох британських волонтерів.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Британська розвідка озвучила з якими проблемами зіштовхнувся російський агресор