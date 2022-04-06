Українські військові звільнили від окупантів три села на Херсонщині

Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка

У результаті наступальних дій Збройних Сил України російські окупанти втратили контроль над трьома населеними пунктами в Херсонській області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 6 квітня.

Так, українські військові звільнили населені пункти Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої у районі населеного пункту Олександрівка.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності та здійснює заходи з інженерного обладнання позицій. Продовжує терор цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області.

Як повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, Збройні сили України невдовзі можуть звільнити Херсон. За його словами, ситуація в області дуже складна, вона була окупована повністю, але на минулому тижні з боку Кривого Рогу у напрямку Берислава було визволено 11 сіл. Також наші Збройні сили просуваються з боку Миколаєва та вже перебувають на підступах до Херсона, вони за 20 кілометрів від міста.

Раніше радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович розповів, що війська окупантів готуються здати Херсон, а в Миколаївській області їх вже немає.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку, що наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.