Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 30 квітня

На Донеччині всю ніч тривали авіа- та ракетні удари

Ніч була неспокійною на Луганщині, Донеччині та Херсонщині

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій станом на ранок 30 квітня.

На Дніпропетровщині ніч пройшла спокійно. Вранці стався «приліт» ракети у село Синельниківського району. Попередньо – без загиблих і постраждалих. Детальна інформація та дані щодо наслідків з’ясовуються.

Запоріжжя: ніч – спокійно. В Запорізькій області – район Гуляйполя тривають запеклі бої. Вночі активно працювала артилерія з обох боків. Інформація уточнюється.

Харків: обстріли міста вночі продовжилися, зокрема крайнього східного житлового району Салтівка. Одна людина поранена.

Протягом доби тривали обстріли окупантами населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

Луганщина: 16 масованих артилерійських атак за добу. Загоряння 20 будинків та 2 шкіл. 5 будинків у Гірському та 10 у селі Горіховому. Інформація уточнюється внаслідок високої інтенсивності бойових дій в області.

Донеччина: авіа- та ракетні удари, артилерія – по всій лінії фронту. Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка – спроби прориву. Невдалі.

Лиман – постійні обстріли з артилерії, як самого міста, так і громади.

В Очеретинській ТГ розпочали самознищуватись міни, які вчора вночі було розкидано смерчем, вибухи продовжуються, на цей час постраждалих немає.

Маріуполь: без змін.

Херсонщина: ворог подовжує бойові дії на території Херсонщини та обстріл сусідніх областей. Через вибухи є багато знищених будинків та поранених громадян. Критичною залишається ситуація у селах, які межують з Миколаєвом, Снігурівкою, Зеленодольським та Кривим Рогом; села в окупації.

Ситуація в області залишається складною.

Нагадаємо, триває 66-та доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог веде наступальні дії противника у Східній операційній зоні. Також окупанти завдають авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.