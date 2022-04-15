Росіяни намагались штурмувати Марʼїнку – Генштаб

На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав

Ворог облаштовує у школах Луганщини польові шпиталі

Російська орда продовжує завдавати ракетних ударів по обʼєктах цивільної та промислової інфраструктури України і намагається вести наступ на окремих напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил Україні станом на 18 годину.

«Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова. На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав», – зазначили в повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати українців. ДРГ викрадають людей або погрожують їм та відбирають авто і цивільний одяг.

Російські окупанти, з метою придушення супротиву українців, проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби.

«В тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки», – додали в Генштабі.

В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати «органи місцевого самоврядування» з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників.

Нагадаємо, за сьогодні росіяни завдали трьох ракетних ударів по Київській області. Вчора вони вперше за 10 днів вдарили по Сумщині, також обстріляли Чернігівську область.

Крім того, окупанти обстріляли пошту на Миколаївщині, троє поранених.

Вдень 15 квітня росіяни розстріляли евакуаційні автобуси з Луганщини, є поранені та загиблі.

Також сьогодні рашисти обстріляли Харків: серед загиблих є немовля.

Протягом дня росіяни нанесли три ракетних удари по Київщині.

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