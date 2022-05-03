Військові звільнили від окупантів ще одне село під Харковом (відео)

Над селом Молодова замайорів український прапор

Збройні сили України звільнили селище Молодова в Харківській області. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

«92 бригада звільнила селище Молодова, що поряд зі Старим Салтовом на Харківщині. Слава ЗСУ!» - йдеться в повідомленні.

Геращенко опублікував відео, як українські військові встановлюють прапор України над адміністративною будівлею селища.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 травня, на Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням зі складу 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Противник продовжує завдавати авіаційних ударів та обстрілювати з артилерії Харків.

На Ізюмському напрямку противник силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. Зазнає втрат.

Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів «Тюльпан» калібром 240 мм і підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню «Смерч».

На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проведення фільтраційних заходів. Для цього додатково залучає підрозділи росгвардії.