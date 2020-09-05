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    Гео Лерос розказав, яку роль виконує Давид Арахамія у парламенті

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    Глава фракції &laquo;Слуга народу&raquo; Давид Арахамія - Гео Лерос розказав, яку роль виконує Давид Арахамія у парламенті
    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

    «Арахамія – брехло», – не стримується депутат, якого виключили з фракції «Слуга народу»

    Народний депутат Гео Лерос заявив, що глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вводить людей в оману і «дезоорієнтує» своїми виступами всіх, щоб задовольнити Офіс президента. Таку заяву політик висловив в в інтерв'ю «Главкому».

    За словами нардепа, якого виключили з фракції «Слуга народу», попри те, що Арахамія робив критичні заяви на його адресу, йому у фракції працювалось комфортно та більшість депутатів розділяли його позицію.

    «Арахамія – брехло, час від час він працює як генератор випадкових заяв. В середу зранку він зробив заяву, що ніби бачив заздалегідь якийсь текст мого виступу. Але потім він вибачився переді мною, сказав, що ніяких текстів не бачив, а просто здогадувався про градус, з яким я буду говорити. Це тільки доводить, що Арахамія вводить людей в оману і робить будь-які заяви, аби задовольнити Офіс президента. У фракції я почував себе абсолютно комфортно. Більш того, більшість депутатів мене підтримують і сьогодні підходили, зокрема, голови комітетів, і казали, що повністю розділяють мою позицію», – зазначив Гео Лерос.

    Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував виключення нардепа Гео Лероса з фракції «Слуги народу». «У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

    Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

    Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

    Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».

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