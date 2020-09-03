Гео Лерос: Я звертатимусь до Європейського суду з прав людини



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Народний депутат Гео Лерос сказав, що поки не планує приєднуватися до якоїсь політичної команди

«Президент відповідатиме за те, що говорить», – переконує депутат, якого виключили з фракції «Слуга народу»

Народний депутат Гео Лерос обіцяє в судовому порядку довести, що президент Зеленський, оббрехав його, коли згадав про «хабарників і зрадників», коментуючи питання при виключення політика з фракції «Слуга народу». Таку обіцянку депутат озвучив в інтерв'ю «Главкому».

Лерос вважає, що президент України Володимир Зеленський повністю проінформований та відповідає за те, що відбувається в країні.

«Я до останнього сподівався, що президент знаходиться в інформаційному вакуумі, в якому його тримає Єрмак. Але президент приймає рішення і повністю відповідає за те, що відбувається в країні – за переслідування активістів, напади на інші політичні організації. Коли він заявив, що Лерос – зрадник і хабарник, я одразу написав заяву до Національної поліції з проханням відкрити кримінальну справу за фактом дачі мною чи мені хабаря. Хай президент відповідає за свої слова. А то він у нас перетворився на якусь бабусю, яка сидить під будинком і на всіх і на все намовляє. Але вища посадова особа не може собі дозволити такого робити. Після таких виступів ті кримінальні справи, які відкриваються проти мене, виглядають як політичне переслідування. Я буду звертатися до Європейського суду з прав людини, наводити ці факти, і президент відповідатиме за те, що говорить», – розповів нардеп.

Також, Гео Лерос спростував думки колишніх колег про те, що за ним стоять впливові люди.

«Колись вважалося, що за мною стоїть Коломойський, але я повністю заблокований на його телеканалі. Колись казали, що за мною стоїть Ахметов, але коли я продемонстрував факти корупції, як в інтересах ДТЕК знищується атомна енергетика, питання відпали. Із якимись забудовниками схожа історія. Звісно, у нас суспільство звикло, що за політиками завжди хтось стоїть, допомагає чи ще щось. У мене ж відкрите все моє коло спілкування. Ви що, гадаєте, що у СБУ не було можливості проаналізувати мої пересування та зустрічі по моєму мобільному телефону? Якби була хоч якась інформація, її б вже дали», – розповідає Гео Лерос.

Нардеп додав, що поки не збирається приєднуватися до якоїсь політичної групи в парламенті.

«На цей момент я не бачу в парламенті жодної політичної сили, до якої я ідеологічно готовий доєднатись. Боротьба будується не з мас, а з людей. І коли люди починають відкрито говорити про проблеми, до них самих починають приєднуватись інші», – зазначив Гео Лерос.

Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував виключення нардепа Гео Лероса з фракції «Слуги народу». «У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

Зі свого боку Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».