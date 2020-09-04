Гео Лерос розказав, як його не пускали до президента



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Народний депутат Гео Лерос був єдиним депутатом, якого не пускали на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським

«Я хотів озвучити це все йому в обличчя по-чоловічому», – розказує депутат, якого виключили з фракції «Слуга народу»

Народний депутат Гео Лерос розповів, як його не пускали на зустрічі с президентом України Володимиром Зеленським та про процес його виключення з фракції. Про це політик повідомив в інтерв'ю «Главкому».

На думку колишнього члена фракції «Слуга народу», Володимир Зеленський не відповідає рівню своєї посади в парламенті.

«Для президента це вже не вперше – ображати людей направо-наліво. Ця людина абсолютно не відповідає рівню посади, на якій знаходиться, коли дозволяє собі так висловлюватись. Я неодноразово намагався зустрітись із президентом, але коли фракція з ним зустрічалася, я був єдиним народним депутатом, якого викреслили зі списку. Я хотів озвучити це все йому в обличчя по-чоловічому, але оскільки мені не надали такої можливості, довелося робити це з трибуни парламенту. Одразу подзвонили Арахамії, він почав бігати по залу, аби запустити процес мого виключення», – зазначив Гео Лерос.

Як повідомлялося, 1 вересня, Гео Лероса виключили з фракції «Слуга народу». Під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Також, депутат наголосив, що небагато «слуг» після виступу на трибуні парламенту написали пости на його підтримку. «Так, низка депутатів не підписувались під цим – з тих, що я знаю, Борис Радуцький, Сергій Бабак, Данило Гетьманцев», – додав нардеп.

Нагадаємо, президент Зеленський прокоментував заяву нардепа Гео Лероса щодо виключення останнього з фракції «Слуги народу». Лерос повідомляв, що був виключений нібито за вказівкою президента.

«У мене немає ніяких наказів, у мене немає реакції на хабарників і зрадників цієї країни і мені все одно з якої вони партії», – заявив президент під час спілкування з пресою на Харківщині.

Лерос прокоментував своє виключенння зі «Слуги народу»: «Неправильно тримати депутатів за бидло і за собак».