Геращенко образилась на Соболєва, а вибачень вимагають від Тимошенко



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Голова фракції БПП заявив, що Соболєв дозволив собі принизливі та брехливі звинувачення на адресу Геращенко та президента

Фракція партії «Блок Петра Порошенка» вимагає вибачення голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко перед першим заступником голови ВР Іриною Геращенко.

Про це говориться у заяві БПП, оприлюдненій 6 вересня.

«Фракція партії «Блок Петра Порошенка» вимагає негайного вибачення від голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко перед Іриною Геращенко за особисті брудні і наклепницькі заяви, які дозволив собі виголосити заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв», - зачитав заяву з парламентської трибуни голова фракції БПП Артур Герасимов.

«Я хочу нагадати, що Ірина Геращенко була чи не найбільш активним і послідовним борцем в час, коли пан Портнов робив все, щоб кинути Юлію Тимошенко за грати, коли режим Януковича кинув за грати Юрія Луценка. І коли пані Тимошенко вже перебувала в тюрмі, куди її посадив Янукович руками нинішнього керівника Newsоne Портнова, Ірина Геращенко невтомно і послідовно боролась за її визволення», - сказав Герасимов.

Голова фракції БПП звернув увагу на те, що Соболєв дозволив собі принизливі та брехливі звинувачення на адресу Геращенко та президента України і нагадав, що Тимошенко посадив Портнов, який на той час повністю керував судовою системою України, а до того був юристом політичної сили «Батьківщина».

«Сьогодні, замість того, щоб пам’ятати, хто боровся за волю Тимошенко, Луценка, інших політичних в’язнів режиму Януковича, члени «Батьківщини» обливають їх брудом на кожному кроці і бігають на телеканал, який очолює Портнов і який остаточно перетворився на рупор Кремля! Бойкотувати Newsone закликала сестра Олега Сенцова Наталя й родини інших політв‘язнів. Ірина, яка все робить для звільнення українських заручників, підтримала цей заклик. Коли весь парламент боровся за звільнення першого номеру «Батьківщини» (у виборчому списку – ред.) Надії Савченко, ми підтримували і її родину. А «Батьківщині» відверто начхати на заклик родин політв‘язнів бойкотувати Newsone», - зауважив Герасимов.

Нагадаємо, Геращенко у своєму виступі на засіданні ВР згадала «Батьківщину» в контексті антиукраїнських висловлювань Євгена Балицького на каналі Newsоne, і це обурило членів фракції «Батьківщини». Геращенко нагадала, що власник каналу Андрій Портнов раніше був членом «Батьківщини».

В свою чергу Соболєв заявив: «Я не знаю, навіщо ви це згадали, але я вам нагадаю, що, коли Порошенко працював міністром економіки в уряді Януковича, Портнов садив Тимошенко до в'язниці. Згадайте, де ваш лідер був, коли вся країна воювала з Януковичем. Він сидів у кабінеті Азарова».