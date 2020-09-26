Геращенко повідомив обставини авіакатастрофи під Харковом



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Геращенко: Літак впав не долетівши два кілометри до злітно-посадкової смуги

Після п'ятого чи шостого зльоту льотчик повідомив диспетчера, що у нього є неполадки у лівому двигуні, - заступник міністра

Пілот військового літака АН-26, який впав у Чугуївському районі Харківської області, був досвідченим льотчиком. Про це заявив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко, передає пресслужба МВС.

«Попередньо відомо наступне, що літак Ан-26 виконував стандартні тренувальні польоти. Він повинен був до 10 разів злетіти та піднятися з курсантами..., молодими штурманами, які відпрацьовували механізм посадки й зльоту літака. Літак 5-6 разів вже підіймався у повітря та сідав на аеродром. Льотчик був досвідчений, він знав цей аеродром, як свої п'ять пальців, й міг сідати на нього, напевно наосліп», - розповів Геращенко.

За його словами, після п'ятого чи шостого зльоту льотчик повідомив диспетчера, що у нього є неполадки у лівому двигуні , однак залишався спокійним та був готовий заходити на посадку на одному двигуні, що є штатною ситуацією, яка відпрацьовується багато разів на тренажерах.

«Однак через вісім або дев'ять хвилин, вже отримав згоду на посадку, з якихось причин щось сталося, що літак впав не долетівши два кілометри до злітно-посадкової смуги», - сказав Геращенко.

Також у МВС повідомили, що курсант із Харківської області, який знаходиться у вкрай важкому стані, отримав більше 90% опіків тіла.