Геращенко прокоментувала постанову Опоблоку, яка блокує мовний закон



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Нардепи з Опоблоку заблокували мовний закон

Віце-спікер впевнена, що у постанови Опоблоку немає шансів пройти сесійну залу

Постанову від Опоблоку, яка блокує закон про мову, розглянуть 30 квітня

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook.

«Депутати від цієї фракції («Опозиційний блок», - Ред.) зареєстрували постанову про скасування голосування за мовний закон. Згідно з регламентом, депутати мають 3 дні на реєстрацію подібних ініціатив, які блокують підписання закону спікером парламенту і передачу на підпис президенту», - розповіла Геращенко.

За її словами, «ця провокація не вдасться».

«Наступного сесійного вівторка, (30 квітня) першим питанням ми розглянемо тепер цю постанову, в неї немає шансів пройти сесійну залу, відразу спікер підпише закон й передасть на підпис президенту», - додала вона.

Зазначимо, що «Опозиційний блок» зареєстрував у Раді проект постанову про скасування результатів голосування за мовний закон. Цим самим, ні спікер парламенту Андрій Парубій, ні президент Петро Порошенко не можуть підписати цей закон до розгляду цієї постанови. Відповідно, цей закон не може набрати чинності.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.