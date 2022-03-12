Окупанти оголосили, що Запорізька АЕС у власності «Росатому»

Рашисти заявили, що ЗАЕС має працювати відповідно до указів «Росатому»

На Запорізькій АЕС окупанти зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності «Росатому». Про це повідомив керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція «Росатому» і більше вона Україні не належить», - розповів Котін.

За його словами, окупанти заявили, що «зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів «Росатому».

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС.

Наразі окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.