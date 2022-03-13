Глава Держатомрегулювання: Запорізька АЕС перетворюється на військову базу РФ

Олег Коріков: В межах периметру ЗАЕС розміщено близько 50 одиниць важкої техніки та 500 озброєних бійців

Олег Коріков: В межах периметру ЗАЕС розміщено близько 50 одиниць важкої техніки та 500 озброєних бійців

На Запорізькій АЕС окупанти зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція знаходиться у власності «Росатому»

Російські окупанти захопили низку важливих об’єктів в Україні, серед них – українські АЕС. Глава Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков в інтерв’ю «Главкому» розповів про ситуацію на Запорізькій АЕС, захопленій російськими терористами.

За словами Олега Корікова, в межах периметру ЗАЕС розміщено близько 50 одиниць важкої техніки та 500 озброєних бійців. Фактично Запорізька АЕС та її проммайданчик перетворюється на військову базу російських військ.

«У результаті серйозно ушкоджене обладнання і будівлі. Пошкоджено учбово-тренувальний центр, там навіть пожежа була, але через бойові дії не було можливості вчасно приступити до її локалізації, тому що не могла вчасно прибути аварійна бригада. Зараз учбово-тренувальний центр не працює, тобто працівники атомних станцій там більше не підвищують кваліфікацію персоналу», – уточнив Коріков.

Він додав, що нині в межах периметру ЗАЕС розміщено близько 50 одиниць важкої техніки та 500 озброєних бійців. Фактично Запорізька АЕС та її проммайданчик перетворюється на військову базу російських військ.

«У результаті більш ніж тригодинного обстрілу Запорізької АЕС із різних видів артилерійської зброї на території АЕС знаходиться значна кількість нерозірваних мін та снарядів, тривають роботи з їх пошуку та знешкодження», – висловився Коріков.

Відомо, що через обстріли зазнав ушкодження блочний трансформатор на шостому енергоблоці.

Зараз енергоблок в ремонті, відновлюється система блочного трансформатора. Крім того, снаряди попали в перехідну галерею між першим енергоблоком і спецкорпусом. Є зовнішні пошкодження будівлі реакторного відділення енергоблоку №1 та резервної дизельної електростанції блоку №6, пошкоджені датчики контролю на сейсмостанції, а також датчики радіаційного контролю в межах проммайданчика. Порушено логістичний ланцюжок. Не здійснюються постачання обладнання, матеріалів та запчастин для модифікації і підвищення безпеки енергоблоків Запорізької АЕС.

Коріков уточнив, що люди працюють в умовах психологічного тиску. Всі рішення, які мають вплив на безпеку станції, вони мають погоджувати з військовими, які захопили атомну електростанцію.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС. Наразі окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції.