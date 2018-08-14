Глава Держкіно відреагував на можливий позов Медведчука



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У випадку заборони показу фільму будуть порушуватися інтереси держави та інтереси платників податків

Глава Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко заявив, що в разі, якщо адвокати проросійського політика Віктора Медведчука спробують через суд заборонити вихід фільму про Василя Стуса, то відповідачем у справі буде держава.

Співфінансування державою фільму означає, що держава буде однією зі сторін у випадку позову щодо заборони показу, пояснив Іллєнко в ефірі програми на Громадському «Нині вже».

«Очевидно, що у випадку заборони показу фільму будуть порушуватися інтереси держави та інтереси платників податків, які заплатили 50% вартості виробництва фільму. Це буде суд не персонально зі сценаристами фільму, режисером чи компанією виробником, це судова справа, у якій однією зі сторін буде держава в особі агентство з питань кіно», – сказав Іллєнко.

Як відомо, скандал вибухнув після того, як український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільму прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.

Роман Бровко, режисер фільму про українського письменника і дисидента Василя Стуса, заявив, що сцену із Віктором Медведчуком прибрали на прохання сина Василя Стуса Дмитра Стуса, генерального директора Національного музею Тараса Шевченка.

11 серпня знімальна група фільму «Стус» заявила про намір дозняти сцену суду, у якій фігуруватиме Віктор Медведчук.

Також прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що хоче, щоб до фільму, до фінансування якого доклалася українська держава, повернули вирізані сцени з Медведчуком.

Адвокат Віктора Медведчука Ігор Кириленко заявив про готовність звернутися до суду, якщо у фільмі «Стус» буде подана «недостовірна інформація» про його клієнта. Також юрист звинуватив прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у цензурі.

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