Фільм про Стуса: Сцену з Медведчуком буде дознято



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Про своє рішення дозняти сцену заявила знімальна група

Знімальна група фільму «Стус» про українського поета і дисидента заявила про намір дозняти сцену суду, у якій фігуруватиме Віктор Медведчук. Про це йдеться у відповідній заяві, оприлюдненій на Facebook.

«Найближчим часом сцену буде дознято, про що ми повідомимо медіа окремим прес-релізом», - мовиться у ній.

Знімальна група пояснила, що сцена суду була видалена з останніх чорновиків сценарію разом з ще двома десятками сцен. Зокрема, після розмови з сином поета.

«Розуміючи, що картина виходитиме в прокат в розпал передвиборчої кампанії, ми не хотіли робити пам’ять про велику людину інструментом політичних впливів та аргументів. Втім, розуміючи суспільну значущість теми, з огляду на кількість прохань з боку громадськості повернути сцену до фільму, ми за останню добу зібрали продюсерську групу, щоб розглянути можливість вшанувати суспільний запит за присутність в художній картині про поета епізоду суду за участі його адвоката (Віктора Медведчука – ред.)», - сказано у звернені.

Раніше Роман Бровко, режисер фільму про українського письменника і дисидента Василя Стуса, каже, що сцену із Віктором Медведчуком прибрали на прохання сина Василя Стуса Дмитра Стуса, генерального директора Національного музею Тараса Шевченка.

Скандал вибухнув після того, як український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільма прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.

Нагадаємо, 14 травня 1980 року поет Василь Стус був заарештований співробітниками слідчого відділу Управління КДБ у м. Києві та Київській області за звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації та пропаганди». Василь Стус помер у тюремному карцері табору особливого режиму ВС-389/36 (Росія) 4 вересня 1985 року.

Молодий юрист Віктор Володимирович Медведчук, який у часи незалежної України став політиком і набув одіозної слави, тоді виступав захисником у процесі над поетом і дисидентом.

Про методи захисту, які використовував Медведчук, писав журнал «Хроника текущих событий»: «Адвокат у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи у 1979—1980 рр. на підприємствах Києва, виконував норму; крім того, він переніс тяжку операцію шлунка.

У 2016 році, до 25-ї річниці незалежності України, адвокати Роман Титикало та Ілля Костін підготували «правовий аналіз судової справи дисидента 35 років потому». Серед іншого, вони стверджували, що «Визнаючи в суді вину свого підзахисного Стуса (при запереченні вини самим підзахисним), адвокат Медведчук порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовився від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді».

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