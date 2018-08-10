Зі стрічки про Стуса, яка знімається за державні гроші, викинули усі згадки про Медведчука



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Віктор Медведчук на початку своєї кар'єри засвітився у гучній справі - судилищі над Василем Стусом

Стус заперечував вину, а його адвокат Медведчук... її підтверджував. Цей момент не потрапить до фільму, хоча раніше він був у сценарії

Із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільма прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна. Про це у мережі Facebook повідомив український актор Геннадій Попенко.

Стрічка перебуває на стадії завершення. За словами Попенка, раніше у сценарії була присутня сцена суду над Стусом, а тепер її вилучили. «Я запитав акторів, що грають у фільмі. Вони підтвердили, сцени суду вже немає. Її прибрали зі знімального графіка нікого не попередивши. Навіть такого персонажа, як Медведчук, у фільмі вже немає. Проте кастинг на нього був, актора було знайдено і він готувався до зйомок», - зазначив Попенко.

Як стверджує актор, за словами учасників знімального процесу, на продюсерів вийшли від Медведчука (дослівно: «продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука») і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду.

Зазначимо, що знімання українського художнього кінофільму «Стус», присвяченого життю поета, радянського дисидента Василя Стуса, майже завершені. Прем’єра стрічки запланована на 28 лютого наступного року. Стрічка готується за підтримки Державної агенції України з питань кіно. Фільм «Стус» отримав фінансування на 50% від держави під час 10-го туру пітчингу в категорії «кіно для широкої, масової аудиторії».

Нагадаємо, 14 травня 1980 року поет Василь Стус був заарештований співробітниками слідчого відділу Управління КГБ у м. Києві та Київській області за звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації та пропаганди». Василь Стус помер у тюремному карцері табору особливого режиму ВС-389/36 (Росія) 4 вересня 1985 року.

Молодий юрист Віктор Володимирович Медведчук, який у часи незалежної України став політиком і набув одіозної слави, тоді виступав захисником у процесі над поетом і дисидентом.

Про методи захисту, які використовував Медведчук, писав журнал «Хроника текущих событий»: «Адвокат у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи у 1979—1980 рр. на підприємствах Києва, виконував норму; крім того, він переніс тяжку операцію шлунка.

У 2016 році, до 25-ї річниці незалежності України, адвокати Роман Титикало та Ілля Костін підготували «правовий аналіз судової справи дисидента 35 років потому». Серед іншого, вони стверджували, що «Визнаючи в суді вину свого підзахисного Стуса (при запереченні вини самим підзахисним), адвокат Медведчук порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовився від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді».

Також зазначимо, що цього тижня спалахнув скандал і навколо дружини Медведчука Оксани Марченко. Журналісти ТСН виступили проти рішення телеканалу «1+1» залучити її до розважального шоу «Танці з зірками».

Генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко підтвердив, що Марченко запросили в шоу «Танці з зірками», пояснивши, що «в шоу беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань».