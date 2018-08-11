Режисер фільму про Стуса розповів, чому вирізали сцену із Медведчуком



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Роман Бровко заявив, що сцена пішла під ніж через декілька причин

Роман Бровко, режисер фільму про українського письменника і дисидента Василя Стуса, каже, що сцену із Віктором Медведчуком прибрали на прохання сина Василя Стуса Дмитра Стуса, генерального директора Національного музею Тараса Шевченка. Його словам наводить ТСН.

«Для сім'ї Стуса є дві болючі теми — суду і відносин з (дисиденткою) Аллою Горською. Обох тем Дмитро Стус попросив нас не торкатися. Між Медведчуком і Стусом-молодшим налагоджені відносини. У них були зустрічі і, можливо, спроби Віктора виправдати себе», - сказав Бровко.

Режисер розповів, що намагався зв'язатися і з Медведчуком, який зараз є кумо президента РФ Володимира Путіна, щоб уточнити деталі сцени. Але прес-служба політика йому відмовила, пославшись на зайнятість.

«Коли ми вирішували, які сцени вирізати, щоб вкластися в хронометраж і бюджет, серед інших вирізали і цю. Всього в фільм не потрапили десь 20-25 сцен. Зникла лінія про сім'ю Стуса, його життя в Горлівці і спроби відродити там українську культуру. Але це чомусь нікому не цікаво», - розповів Бровко.

Він стверджує, що розмову з Дмитром Стусом він записував на відео, але показати його не може, тому що Дмитро Стус не дозволив йому це відео оприлюднити.

За словами Дмитра Стуса, він зустрічався зі сценаристами фільму, але ні про що не просив:

«Для мене весь цей фільм, м'яко кажучи, смішний і неприйнятний. Але якщо хочуть, нехай знімають».

Бровко в інтерв'ю «Радіо Свобода» зазначив, що без сцени із Медведчуком у фільму більші шанси потрапити у великі кінопрокатні мережі.

«Зараз телеканали займають хитру позицію: ви зніміть кіно, покажіть, а потім будемо говорити. (Може) якщо там була б постать Медведчука, то навіть деякі найбільші кінопрокатники в Україні не хотіли б це кіно брати в прокат», - сказав він.

Раніше український актор Геннадій Попенко повідомив, що із кінострічки «Стус» про відомого українського поета, який загинув у радянській тюрмі, викинули сцену суду над письменником. А зі сценарію фільма прибрали будь-які згадки про адвоката Василя Стуса, Віктора Медведчука, який тепер є кумом Путіна.

Як стверджує актор, за словами учасників знімального процесу, на продюсерів вийшли від Медведчука (дослівно: «продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука») і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду.

Нагадаємо, 14 травня 1980 року поет Василь Стус був заарештований співробітниками слідчого відділу Управління КГБ у м. Києві та Київській області за звинуваченням у проведенні «антирадянської агітації та пропаганди». Василь Стус помер у тюремному карцері табору особливого режиму ВС-389/36 (Росія) 4 вересня 1985 року.

Молодий юрист Віктор Володимирович Медведчук, який у часи незалежної України став політиком і набув одіозної слави, тоді виступав захисником у процесі над поетом і дисидентом.

Про методи захисту, які використовував Медведчук, писав журнал «Хроника текущих событий»: «Адвокат у своїй промові сказав, що всі злочини Стуса заслуговують покарання, але він просить звернути увагу на те, що Стус, працюючи у 1979—1980 рр. на підприємствах Києва, виконував норму; крім того, він переніс тяжку операцію шлунка.

У 2016 році, до 25-ї річниці незалежності України, адвокати Роман Титикало та Ілля Костін підготували «правовий аналіз судової справи дисидента 35 років потому». Серед іншого, вони стверджували, що «Визнаючи в суді вину свого підзахисного Стуса (при запереченні вини самим підзахисним), адвокат Медведчук порушив свій професійний обов'язок, фактично відмовився від захисту Стуса, чим грубо порушив право останнього на захист у суді».