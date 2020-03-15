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    Глава МОЗ Франції назвав ліки, котрі шкодять при коронавірусі

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    Французькі лікарі назвали таблетки, котрі шкодять при коронавірусі - Глава МОЗ Франції назвав ліки, котрі шкодять при коронавірусі
    Французькі лікарі назвали таблетки, котрі шкодять при коронавірусі

    Стан хворого може серйозно погіршити прийом протизапальних ліків, наприклад ібупрофену або кортизону

    Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран повідомив, які препарати можуть погіршити стан здоров'я при коронавірусі.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    Веран вважає, що стан хворого може серйозно погіршити прийом протизапальних ліків, наприклад ібупрофену або кортизону.

    За його словами, якщо при коронавірусі піднімається температура, то краще за все приймати парацетамол.

    Крім того, глава відомства закликав не займатися самолікуванням, а слідувати зазначенням лікаря.

    Нагадаємо, нідерландські вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19.

    Зазначається, що тепер антитіло мають протестувати на людині, а всі ці досліди можуть затягнутися на декілька місяців. На цей момент дослідження мають отримати дозвіл від інших вчених в галузі біології.

    До слова, німецька компанії CureVac, яка входить в число розробників вакцин, що фінансуються Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій (CEPI), заявила, що зможе масово виробляти низькі дози вакцини від коронавірусу, якщо вони виявляться робочими під час тестування.

    Франція ліки вірус коронавірус
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