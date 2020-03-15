Прем'єр-міністр закликав українців утриматися від міжміських поїздок



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Денис Шмигаль закликав українців утриматися від міжміських поїздок

Ситуація в країні розвивається за помірним сценарієм, зазначив Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян триматися від поїздок між містами України.

Про це він сказав у своєму зверненні оприлюдненому у Telegram-каналі.

«Уряд ухвалив низку кроків на виконання рішення РНБО щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні. Ситуація в країні розвивається за помірним сценарієм. Але все залежить від кожного з нас. Спільними, узгодженими діями ми здатні мінімізувати вплив цієї біди», - заявив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що в Україні продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів і тритижневий карантин у закладах освіти.

«Я наполегливо закликаю всіх відмовитися не тільки від закордонних подорожей, а й від поїздок між містами України», - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, 13 березня стало відомо про те, що двох чоловіків із Житомирської області, які повернулися з Польщі та Італії госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 чоловіків у Чернівцях.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.