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    Прем'єр-міністр закликав українців утриматися від міжміських поїздок

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    Денис Шмигаль закликав українців утриматися від міжміських поїздок - Прем'єр-міністр закликав українців утриматися від міжміських поїздок
    Денис Шмигаль закликав українців утриматися від міжміських поїздок

    Ситуація в країні розвивається за помірним сценарієм, зазначив Шмигаль

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав громадян триматися від поїздок між містами України.

    Про це він сказав у своєму зверненні оприлюдненому у Telegram-каналі.

    «Уряд ухвалив низку кроків на виконання рішення РНБО щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні. Ситуація в країні розвивається за помірним сценарієм. Але все залежить від кожного з нас. Спільними, узгодженими діями ми здатні мінімізувати вплив цієї біди», - заявив Шмигаль.

    Прем'єр зазначив, що в Україні продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів і тритижневий карантин у закладах освіти.

    «Я наполегливо закликаю всіх відмовитися не тільки від закордонних подорожей, а й від поїздок між містами України», - сказав Шмигаль.

    Як повідомлялося, 13 березня стало відомо про те, що двох чоловіків із Житомирської області, які повернулися з Польщі та Італії госпіталізували з підозрою на коронавірус.

    Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 чоловіків у Чернівцях.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    смерть уряд коронавірус
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