Словенія пропустила першу групу українських автобусів, які застрягли на кордоні з Італією
Перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон
Словенія пропустила першу групу заблокованих на італійсько-словенському кордоні вантажівок і автобусів, в яких перебувають українці.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Нагадаємо, групу зі 100 українців не пропустили до Словенії з Італії місцеві прикордонники через обмеження, запроваджені для боротьби з коронавірусом.
«На кордоні Італії та Словенії були заблоковані серед інших і українські перевізники... Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон», — зазначив міністр.
За його словами, вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів.
«Наразі формують колони по 15 авто та дозволяють транзитний проїзд. Триває робота над загальним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні», — пояснив Криклій.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна на цих вихідних евакуює українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.
Зеленський також закликав усіх українців, які виїхали з країни, протягом трьох діб до закриття пасажирського авіасполучення, повернутися до України.
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