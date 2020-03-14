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    Словенія пропустила першу групу українських автобусів, які застрягли на кордоні з Італією

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    Словенія пропустила українські автобуси, які застрягли на кордоні з Італією - Словенія пропустила першу групу українських автобусів, які застрягли на кордоні з Італією
    Словенія пропустила українські автобуси, які застрягли на кордоні з Італією

    Перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон

    Словенія пропустила першу групу заблокованих на італійсько-словенському кордоні вантажівок і автобусів, в яких перебувають українці.

    Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

    Нагадаємо, групу зі 100 українців не пропустили до Словенії з Італії місцеві прикордонники через обмеження, запроваджені для боротьби з коронавірусом.

    «На кордоні Італії та Словенії були заблоковані серед інших і українські перевізники... Міністерство інфраструктури Республіки Словенія підтвердило, що перша група транспортних засобів перейшла італійсько-словенський кордон», — зазначив міністр.

    За його словами, вантажівки та автобуси прямують в країну реєстрації транспортних засобів.

    «Наразі формують колони по 15 авто та дозволяють транзитний проїзд. Триває робота над загальним рішенням для транзитного транспорту в Шенгенській зоні», — пояснив Криклій.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна на цих вихідних евакуює українців, які застрягли на кордоні Італії та Словенії.

    Зеленський також закликав усіх українців, які виїхали з країни, протягом трьох діб до закриття пасажирського авіасполучення, повернутися до України.

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