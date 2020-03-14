В УГКЦ через коронавірус проведуть літургію онлайн



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Кафедральний собор УГКЦ в Києві

Українська Греко-Католицька Церква 15 березня проведе літургію онлайн

Українська греко-католицька церква через пандемію нового коронавірусного захворювання запропонувала вірянам молитися недільну літургію онлайн, але звернула увагу, що це лише пропозиція, але не заклик не йти до храму.

Про це повідомив глава УКГЦ Блаженніший Святослав у facebook.

«Зважаючи на пандемію коронавірусу та заходи і рішення урядів різних країн задля запобігання його поширенню, в Українській греко-католицькій церкві повідомляють вірних церкви та усіх зацікавлених осіб про можливість у неділю молитися літургію онлайн. Трансляція відбуватиметься з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Вона розпочнеться об 11.00», – мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.