Нідерландські вчені знайшли антитіло до коронавірусу



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У Нідерландах вчені знайшли антитіло до коронавірусу

На дослідження підуть декілька місяців

Нідерландські вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє видання NOS.

Професор клітинної біології Франк Гросфелд вважає, що виявлене антитіло може бути використане для виготовлення ліків проти коронавірусу. Вченим вдалося виявити антитіло після лабораторних досліджень подібних до COVID-19 вірусних інфекцій.

«Ми повинні щось зробити й, можливо, ми вже щось маємо. Тому ми почали відразу ж працювати в цьому напрямку», - додав вчений.

Зазначається, що тепер антитіло мають протестувати на людині, а всі ці досліди можуть затягнутися на декілька місяців. На цей момент дослідження мають отримати дозвіл від інших вчених в галузі біології.

Крім того, вчені стверджують, що поки зарано говорити про ефективність, адже найголовніше - профілактика, а не лікування, тому необхідно знайти вакцину від коронавірусу.

До слова, німецька компанії CureVac, яка входить в число розробників вакцин, що фінансуються Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій (CEPI), заявила, що зможе масово виробляти низькі дози вакцини від коронавірусу, якщо вони виявляться робочими під час тестування.

Як повідомлялося, 13 березня стало відомо про те, що двох чоловіків із Житомирської області, які повернулися з Польщі та Італії госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 чоловіків у Чернівцях.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.