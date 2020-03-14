Німецька компанія зможе масово виробляти вакцини проти коронавірусу



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Німецька компанія заявила, що зможе масово виробляти вакцини від коронавірусу Фото: Reuters

Експерти CureVac сподіваються підготувати експериментальну вакцину до червня або липня

Німецька компанії CureVac, яка входить в число розробників вакцин, що фінансуються Коаліцією за інновації в галузі забезпечення готовності до епідемій (CEPI), заявила, що зможе масово виробляти низькі дози вакцини від коронавірусу, якщо вони виявляться робочими під час тестування.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія, якій CEPI надала в січні до 8,3 млн. доларів США, зараз працює над тим, щоб використовувати свою технологію вакцини з низькими дозами для застосування проти коронавірусу.

Експерти CureVac сподіваються підготувати експериментальну вакцину до червня або липня, щоб потім отримати дозвіл від регулюючих органів на проведення випробувань на людях.

Директор з виробництва Флоріана фон дер Мюльбе заявив, що для боротьби з коронавірусом буде застосовуватися режим дії, який дозволяє використовувати низьке дозування для запуску імунної реакції проти сказу.

«Ці мінімальні дозування, яких ми досягли, дозволяють нам в Тюбінгені виробляти до 10 мільйонів доз на одну (виробничу) кампанію», – сказав він.

Представник компанії уточнив, що виробничий цикл зазвичай триває кілька тижнів. Для імунізації людини може знадобитися більше однієї дози, але одна кампанія все одно буде обслуговувати кілька мільйонів чоловік.

«Ми почали з безлічі кандидатів (вакцин проти коронавірусу), і тепер ми вибираємо двох найкращих з них. Вони підуть на клінічні випробування», - сказав фон дер Мюльбе.

CureVac спеціалізується на так званих молекулах РНК (мРНК), які доручають клітинам людини виробляти терапевтичні білки, що викликають імунну відповідь проти раку або інфекційних захворювань.

У цій області вона конкурує з американською біотехнологічною фірмою Moderna, яка також отримує фінансування CEPI, і німецьким конкурентом BioNTech, якого Pfizer визначила в якості потенційного партнера у співпраці.

Високопоставлені представники охорони здоров'я США заявили, що на розробку будь-якої вакцини проти збудника потрібно до 18 місяців.

Як повідомлялося, 13 березня стало відомо про те, що двох чоловіків із Житомирської області, які повернулися з Польщі та Італії госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, крім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 чоловіків у Чернівцях.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.