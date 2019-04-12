Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль привітала скасування заборони на в’їзд.

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Державний секретар США Майк Помпео

Москва і Вашингтон готуються до початку діалогу щодо пролонгації угоди СНО-3

Державний секретар США Майк Помпео заявив про те, що до наступного договору по скороченню стратегічних наступальних озброєнь (СНО) треба підключити і КНР. Про це повідомляє російська служба «Голосу Америки».

Традиційно учасниками договорів, які обмежують кількість міжконтинентальних балістичних ракет і боєголовок на них, були Москва і Вашингтон. Відповідна заява Державного секретаря була зроблена на фоні майбутніх перемовин із РФ щодо пролонгації угоди СНО-3, термін дії якої завершується в 2021 році.

Майк Помпео повідомив про те, що на відміну від угоди РСМД угода СНО-3 на загал виконується сторонами. Проте до наступного договору СНО державний секретар закликав доєднати всі сторони, які мають відношення до даного питання. Але Майк Помпео визнав, що можливо США не вдасться залучити КНР до процесу скорочення стратегічних наступальних озброєнь, а тому Вашингтон буде змушений працювати і далі лише із Москвою по цьому питанню.

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