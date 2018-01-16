«Главком» перепрошує за публікацію непідтвердженої інформації про зміни у керівництві Світового банку

Редакція визнає серйозну помилку та перепрошує у читачів та осіб, згаданих у новині

26 січня 2018 року «Главком» опублікував інформацію про те, що Світовий банк звільняє директора з питань Білорусі, Молдови, України, Європи та Центральної Азії Сату Кахонен, яка підписала листа до України з зауваженнями щодо президентського законопроекту про Антикорупційний суд. Причиною такого кадрового рішення начебто



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Редакція визнає серйозну помилку та перепрошує у читачів та осіб, згаданих у новині

26 січня 2018 року «Главком» опублікував інформацію про те, що Світовий банк звільняє директора з питань Білорусі, Молдови, України, Європи та Центральної Азії Сату Кахонен, яка підписала листа до України з зауваженнями щодо президентського законопроекту про Антикорупційний суд. Причиною такого кадрового рішення начебто став попередній «злив» цього листа в пресу.

Повідомляємо, що інформація про можливе звільнення регіонального директора Світового банку, опублікована з посиланням на дипломатичні джерела, не підтвердилася. Редакція визнає, що поспішила з оприлюдненням цієї новини, покладаючись на надійність джерел, які надали цю інформацію. На жаль, ми помилилися та не дочекалися офіційного підтвердження або спростування Світового банку.

Ми перепрошуємо за серйозну помилку перед читачами та особами, які згадані у новині.

У зв'язку з цим редакція також ухвалила рішення про вилучення цієї інформації зі сайту.

Обіцяємо читачам надалі більш ретельно перевіряти інформацію, що надходить від джерел, які прагнуть залишатися анонімними.