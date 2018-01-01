Главу Samsung засудили до умовного терміну
- Сьогодні, 09:44
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Лі Чже Ена звинувачували у корупції
Віце-президент і фактичний глава південнокорейської корпорації Samsung Electronics Лі Чже Ен відпущений на свободу після того, як апеляційний суд виніс йому умовний вирок, знявши велику частину звинувачень у хабарництві та корупції. Про це повідомляє агентство Ренхап.
Як повідомляється, Лі Чже Ен отримав два з половиною роки умовно з відстрочкою виконання вироку на чотири роки.
П'ятдесятирічний Лі Чже Ен був заарештований 17 лютого 2017 року за п'ятьма звинуваченнями, включаючи причетність до надання 6,38 мільйона доларів у вигляді хабара для особистої знайомої екс-президента Пак Кин Хе.
Варто відзначити, що звинувачення у корупції Лі Чже Ен привели до імпічменту колишнього президента Південної Кореї Пак Кин Хе.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Південної Кореї вимагає 12 років тюремного ув'язнення для віце-президента Samsung Electronics і фактичного керівника Samsung Group Лі Чже Ена.