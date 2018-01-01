Глузман про телемедицину: Не треба обманювати - не можна бабусю обстежити по інтернету

На створення повноцінної системи телемедицини потрібен час, зазначив Глузман

Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, лікар, колишній політв’язень в інтерв’ю «Главкому» розповів, що створення повноцінної системи телемедицини в українських умовах це маячня. «І справа ж не тільки в зарплатах. От у нас велика кількість лікарів. З точки зору західноєвропейського



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На створення повноцінної системи телемедицини потрібен час, зазначив Глузман

Семен Глузман, голова Асоціації психіатрів України, лікар, колишній політв’язень в інтерв’ю «Главкому» розповів, що створення повноцінної системи телемедицини в українських умовах це маячня.

«І справа ж не тільки в зарплатах. От у нас велика кількість лікарів. З точки зору західноєвропейського спеціаліста, у нас повинно бути лікарів менше. Але це ж не значить, що можна раз – закрили одну лікарню, два – закрили іншу. Може, дійсно, треба деякі дільничні лікарні робити хоспісами. Але не треба обманювати людей, що якусь бабусю зможуть обстежити по комп’ютеру, як запропонували в Адміністрації президента», - заявив Глузман.

Він вважає, що не треба обманювати українців - не можна бабусю обстежити по інтернету.

«У наших умовах це маячня. Не треба знущатися. І от якщо у нас немає доріг, то що ми говоримо про парамедиків? У США найбільш розвинений інститут парамедиків, і це прекрасно. Але невже можна за кілька місяців підготувати таку систему? До того ж, парамедики в наших умовах не приживуться. Парамедик не лікує. Він лише повинен забезпечити життя травмованому і довезти його до лікарні, де його вже чекають. Вибачте, у нас в лікарні вночі вас хтось буде чекати? Та там вже хірург, може, десь п’яний валяється. Та й по наших дорогах, якщо їхати швидко, то і здорова людина помре. Чи у нас вертолітна допомога буде? Це все треба створювати роками. За рік-два це щастя не побудуєш», - підкреслив Глузман.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні допомогу для розвитку телемедицини.

Минулої осені на програму із розвитку сільської медицини в Україні виділено 4 млрд грн.

Як відомо, телемедицина — це сучасна технологія з медичного обслуговування у сільській місцевості. А також — ефективна світова практика. За даними Deloitte, в 2020-му очікується близько 100 млн звернень до лікарів через засоби телемедицини по всьому світу.