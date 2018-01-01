Порошенко розказав, які гроші в Україні витрачають на розвиток сільської медицини

За даними Deloitte, в 2020-му очікується близько 100 млн звернень до лікарів через засоби телемедицини по всьому світу

Минулої осені на програму із розвитку сільської медицини в Україні виділено 4 млрд грн. Про це йдеться на офіційній сторінці Петра Порошенка. «Це — кошти, раніше вкрадені Януковичем, та повернуті до бюджету. Крім того, на 2018-й додатково на сільську медицину закладено ще 1 млрд грн», — йдеться у повідомленні. Як відомо,



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Ілюстративне фото з відкритих джерел Петро Порошенко у лікарні

За даними Deloitte, в 2020-му очікується близько 100 млн звернень до лікарів через засоби телемедицини по всьому світу

Минулої осені на програму із розвитку сільської медицини в Україні виділено 4 млрд грн. Про це йдеться на офіційній сторінці Петра Порошенка.

«Це — кошти, раніше вкрадені Януковичем, та повернуті до бюджету. Крім того, на 2018-й додатково на сільську медицину закладено ще 1 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Як відомо, телемедицина — це сучасна технологія з медичного обслуговування у сільській місцевості. А також — ефективна світова практика. За даними Deloitte, в 2020-му очікується близько 100 млн звернень до лікарів через засоби телемедицини по всьому світу.



Президент подякував канадським партнерам України, які підтримали мою програму із розвитку сільської медицини, і Світовому банку.

«Разом вони надають нам необхідну допомогу для формування в Україні телемедичної мережі», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні допомогу для розвитку телемедицини.