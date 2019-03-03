Голова ЦВК нагадала, що є підкупом виборців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з відкритих джерел

За словами Сліпачук, Центрвиборчком у разі порушень і скарг має право звертатися до правоохоронців

Підкупом виборців вважається передвиборча агітація, що супроводжується наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадуванням його імені. Про це повідомила глава ЦВК Тетяна Сліпачук в інтерв’ю «Главкому».

«Відповідно до частини другої статті 6 закону «Про вибори президента України» застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється», − наголосила Сліпачук.

Вона додала, що також забороняється укладення з виборцями оплатних договорів на проведення передвиборної агітації коштом з виборчого фонду.

Також Сліпачук розказала, як ЦВК реагує на прямі чи непрямі спроби підкупу виборців.

«Центральна виборча комісія у разі порушень і скарг має право оголошувати попередження кандидату на пост президента та партії, яка його висунула, а також звертатися до відповідних правоохоронних органів для перевірки і реагування. ЦВК налаштована неухильно виконувати свої повноваження, так само і в цьому напрямку. Що, власне, ми вже й продемонстрували», – резюмувала глава ЦВК.

Нагадаємо, очільниця ЦВК розказала, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.