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    Голова Держприкордонслужби порадив українцям утриматися від поїздок в Росію

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    Голова Держприкордонслужби порадив українцям утриматися від поїздок в Росію

    «На кордоні з Росією ми фіксували повернення українців без пояснення жодних причин», - повідомив голова ДПСУ

    Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал радить громадянам України за можливості утриматися від поїздок у Російську Федерацію. Про це він сказав у ході інтерв’ю на телеканалі UATV.

    Як повідомляє прес-служба ДПСУ, Цигикал заявив, що російська сторона не пропускає українців без надання жодних пояснень.

    «На кордоні з Росією ми фіксували повернення українців без пояснення жодних причин. Це були групи до 40 чоловік, які не змогли проїхати. Їм не надавалися ніякі документи про повернення», - сказав голова ДПСУ.

    Він зауважив, що українські прикордонники у разі повернення громадянина складають відповідний протокол, який видається людині на руки, а російська сторона діє не в правовому полі.

    Раніше в ДПСУ заявили, що Російська Федерація не пропустила через свій кордон протягом п’яти днів 150 громадян України.

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