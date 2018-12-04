Голова Держприкордонслужби порадив українцям утриматися від поїздок в Росію



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«На кордоні з Росією ми фіксували повернення українців без пояснення жодних причин», - повідомив голова ДПСУ

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал радить громадянам України за можливості утриматися від поїздок у Російську Федерацію. Про це він сказав у ході інтерв’ю на телеканалі UATV.

Як повідомляє прес-служба ДПСУ, Цигикал заявив, що російська сторона не пропускає українців без надання жодних пояснень.

«На кордоні з Росією ми фіксували повернення українців без пояснення жодних причин. Це були групи до 40 чоловік, які не змогли проїхати. Їм не надавалися ніякі документи про повернення», - сказав голова ДПСУ.

Він зауважив, що українські прикордонники у разі повернення громадянина складають відповідний протокол, який видається людині на руки, а російська сторона діє не в правовому полі.

Раніше в ДПСУ заявили, що Російська Федерація не пропустила через свій кордон протягом п’яти днів 150 громадян України.