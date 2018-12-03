Росія за п’ять днів не впустила 150 українців



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РФ застосовує заборону без пояснень, на відміну від української сторони

Російська Федерація не пропустила через свій кордон протягом п’яти днів 150 громадян України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«За останні п’ять днів — це 150 українців. Це те, що ми відслідковуємо», — сказав речник Держприкордонслужби.

У ДПСУ зазначили, що РФ застосовує заборону без пояснень, на відміну від української сторони, та ще й при тому, що російська влада обіцяла не застосовувати «дзеркальних» санкцій до громадян України.

Нагадаємо, 30 листопада президент Петро Порошенко заявив, що Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Винятком для в’їзду чоловіків з громадянством Росії може бути гуманітарна мета, наприклад, похорон. Ця заборона діятиме на час воєнного стану, до 26 грудня.