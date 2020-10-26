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    Голова Миколаївської ОДА вийшов на роботу після хвороби

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    Олександр Стаднік переніс коронавірус&nbsp; - Голова Миколаївської ОДА вийшов на роботу після хвороби
    Олександр Стаднік переніс коронавірус 

    Про хворобу чиновника стало відомо понад місяць тому

    Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік одужав від коронавірусу і вже сьогодні вийшов на роботу.

    Про це він написав у Facebook.

    «Перший день на роботі. Хочу сказати вам всім величезне дякую, хто мене підтримував у важкі дні хвороби і продовжує підтримувати сьогодні», - повідомив Стаднік.

    Нагадаємо, Стаднік захворів на коронавірус у вересні. Зокрема, інформація про його хворобу з'явилася 14 вересня.

    До слова, від Covid-19 померла колишня голова Житомирської облради Ірина Синявська, якій 12 лютого виповнилося 63 роки.

    Нагадаємо, що на Черкащині від коронавірусу помер кандидат у депутати.

    Миколаївщина чиновник хвороби робота коронавірус
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