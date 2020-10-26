Голова Миколаївської ОДА вийшов на роботу після хвороби



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Олександр Стаднік переніс коронавірус

Про хворобу чиновника стало відомо понад місяць тому

Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік одужав від коронавірусу і вже сьогодні вийшов на роботу.

Про це він написав у Facebook.

«Перший день на роботі. Хочу сказати вам всім величезне дякую, хто мене підтримував у важкі дні хвороби і продовжує підтримувати сьогодні», - повідомив Стаднік.

Нагадаємо, Стаднік захворів на коронавірус у вересні. Зокрема, інформація про його хворобу з'явилася 14 вересня.

До слова, від Covid-19 померла колишня голова Житомирської облради Ірина Синявська, якій 12 лютого виповнилося 63 роки.

Нагадаємо, що на Черкащині від коронавірусу помер кандидат у депутати.